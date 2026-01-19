Français
الأخبار

الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يدين أحداث مباراة المغرب و السينغال

“الكاف” يدخل على الخط

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بيانًا رسميًا أدان فيه السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والحكام خلال المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي جمعت بين منتخبي المغرب و السينغال على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

و أكد “كاف”، في بيانه، رفضه الشديد لأي تصرفات غير لائقة تحدث داخل الملعب، خاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات، مؤكدًا أن الحفاظ على الروح الرياضية واحترام الجميع يمثل أولوية قصوى للاتحاد.

و أشار الاتحاد إلى أنه سيقوم بمراجعة جميع اللقطات المصورة للمباراة، وسيحال أي مخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد المسؤولين عن هذه التصرفات.

و كان منتخب السينغال قد تُوّج بلقب البطولة بعد فوزه على المغرب بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا.

و جاء نص البيان كالتالي :

يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والحكام خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال الذي أقيم في الرباط الليلة الماضية.

يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشدة أي سلوك غير لائق يحدث خلال المباريات، و خاصةً ما يستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباراة.

يقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمراجعة جميع اللقطات المصورة و سيحيل الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين.

