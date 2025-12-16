Français
الإتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف: تقدّم موسم البذر بأكثر من 75 %

الإتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف: تقدّم موسم البذر بأكثر من 75 %

تقدّم موسم البذر للزراعات الكبرى بولاية الكاف بأكثر من 75 بالمائة، وذلك بعد إنجاز حوالي 145 ألف هكتار من جملة 200 ألف هكتار مبرمجة وموزعة على 95 ألف هكتار مخصّصة للشعير، و50 ألف هكتار للقمح الصلب، و5000 هكتار للقمح اللين، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري.

وأوضح الحيدري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه النسبة قابلة التحسّن في ظلّ توفر الظروف المناخية الملائمة والتي تميزت بهطول كميات هامة من الأمطار في موفى الشهر الماضي وخلال النصف الاول من الشهر الجاري، والتي كان لها انعكاس إيجابي على عملية الانبات بالمساحات المبذورة، بما يرفع من إمكانية استكمال ما تبقى من الموسم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري سيما إذا ما توفرت كميات البذور الممتازة المتبقية من حصة الجهة، والأسمدة الكيميائية اللازمة لعملية البذر وبالخصوص مادتي الـ”د.أ.ب” والأمونيتر.

وتقدّر حصة الجهة المتبقية من البذور الممتازة بحوالي 10 آلاف قنطار من جملة 48 الف قنطار خصّصت لفائدة فلاحي ولاية الكاف هذه السنة، وفق نفس المصدر.

ودعا عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة الجهات المعنية إلى الاسراع بتوفير خصة ولاية الكاف المتبقية من البذور الممتازة والأسمدة الكيميائية، وذلك بغاية استكمال الموسم في أقرب الآجال، سيما وأنّ الظروف حاليا ملائمة لإتمام عملية البذر، وفق تأكيده.

