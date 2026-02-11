الإتحاد السعودي يٌفاوض محمّد صلاح

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فتح نادي الاتحاد السعودي باب المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنقليزي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تعكس رغبة النادي في إبرام صفقة من العيار الثقيل.

و ذكر موقع «فوت ميركاتو» أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات جادّة و مباشرة مع ممثلي محمد صلاح، من أجل دراسة إمكانية ضمه خلال الفترة القادمة، وسط اهتمام كبير من النادي بحسم الصفقة حال توافر الظروف المناسبة.

و أوضح المصدر ذاته أن محمد صلاح بات أكثر ترحيبًا بفكرة الانتقال إلى اتحاد جدة مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت رفضًا قاطعًا من اللاعب لفكرة اللعب في الدوري السعودي و هو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في موقف النجم المصري تجاه مستقبله.

و جاء هذا التطور في ظل الخلافات الأخيرة التي نشبت بين محمد صلاح و مدرب ليفربول آرني سلوت ، بسبب قلة مشاركات اللاعب خلال الموسم الحالي ، خاصة في الفترة التي سبقت بطولة كأس الأمم الإفريقية، ما زاد من حالة الغموض حول استمراره مع الفريق.

و قد يفتح نادي ليفربول الباب أمام رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي، في حال تلقيه عرضًا ماليًا مناسبًا يتماشى مع قيمة اللاعب الفنية و التسويقية.

