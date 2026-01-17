الإتحاد السينغالي لكرة القدم يحتج حول التجاوزات بحق المنتخب قبل نهائي الكان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجهت الجامعة السينغالية لكرة القدم للرأي العام الوطني والدولي وكذلك الهيئات المنظمة بيانا عبرت فيه بانشغالاتها العميقة بخصوص عدة اختلالات تم تسجيلها على هامش التحضير لنهائي كأس أمم إفريقيا.

1. الترتيبات الأمنية والاستقبال: يأسف الاتحاد السينغالي لكرة القدم لغيابٍ واضح لترتيبات أمنية ملائمة عند وصول بعثة المنتخب السنغالي إلى محطة القطار بالرباط. هذا القصور عرّض اللاعبين والجهاز الفني لحالة من الاكتظاظ ولمخاطر لا تتماشى مع معايير بطولة بهذا الحجم ولا مع مكانة نهائي قاري.

2. إقامة المنتخب الوطني:فيما يخص الجوانب اللوجستية الفندقية، توضح الجامعة أنها اضطرت إلى تقديم احتجاج رسمي عبر مراسلة كتابية من أجل إنصافها. ونتيجة لهذه الخطوة، تم في نهاية المطاف تخصيص فندق من فئة خمس نجوم لأسود التيرانغا، بما يضمن شروط الاسترجاع البدني المطلوبة.

3. موقع التدريبات ومعاينة أرضية الملعب: أبلغت الجامعة السينغالية لكرة القدم رسمياً الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفضها القاطع لإجراء الحصص التدريبية بمركب محمد السادس، لكون هذه المنشآت تُعدّ معسكر القاعدة للمنتخب المنافس، وهو ما يطرح إشكالاً في مبدأ تكافؤ الفرص الرياضية. كما تؤكد الجامعة أنها، إلى حدود اليوم، لم تتلقَّ بعد إشعاراً بمكان تدريبات المنتخب الوطني السنغالي.

4. التذاكر و الدخول إلى الملعب: فيما يتعلق بالتذاكر، لا تزال الوضعية مقلقة. إذ توضح الجامعة أن الحصة الرسمية لا تتجاوز تذكرتين من فئة VVIP، وتأسف لغياب إمكانية اقتناء تذاكر من فئتيVIP و VVIP، كما كان الحال خلال مباريات نصف النهائي.

و مع ذلك، تمكنت الجامعة من اقتناء تذاكر لمناصريها في حدود السقف الأقصى المسموح به رسمياً من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على النحو التالي :

300 تذكرة في الفئة الأولى، 850 في الفئة الثانية، و1700 في الفئة الثالثة.

و تشدد الجامعة على أن هذه الأعداد، رغم اقتنائها بالكامل، تبقى غير كافية مقارنة بحجم الطلب، وتأسف للقيود المفروضة التي تضر بالجمهور السينغالي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



