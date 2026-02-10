Français
Anglais
العربية
الأخبار

الإتحاد المنستيري : مدرّب جديد لفرع كرة السلّة

الإتحاد المنستيري : مدرّب جديد لفرع كرة السلّة

أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الثلاثاء عن تعيين الاسباني أرتورو ألفاراز على رأس الإطار الفني لفريق الأكابر لكرة السلة خلفا للصربي نيبويشا كنزيفيتش الذي غادر الفريق قبل ايام قليلة لاسباب شخصية.

يذكر ان الاتحاد المنستيري يحتل حاليا المركز الثاني في مرحلة البلاي اوف للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة برصيد 29 نقطة متاخرا بنقطة واحدة عن النادي الافريقي المتصدر.

و سيحل غدا الاربعاء ضيفا على النجم الساحلي في اطار الجولة الثانية ايابا من مرحلة التتويج.

