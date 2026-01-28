الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الهيئة المديرة للإتحاد المنستيري بلاغا إحتجت من خلاله على مردود طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام الأولمبي الباجي التي دارت عشية اليوم في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة لحساب الجولة الثالثة إياب من البطولة الوطنية.

و اعتبرت هيئة الإتحاد أن مردود طاقم التجكيم خلال مواجهة اليوم كان كارثيا.

و أشارت هيئة الإتحاد إلى أنّ المباراة شهدت جملة من الأخطاء التحكيمية المؤثرة أبرزها إلغاء هدف شرعي إلى جانب التغافل على مخالفات واضحة ارتكبها لاعبو الفريق المنافس و كانت تستوجب إشهار بطاقات صفراء ، ما أثّر بشكل مباشر على سير اللقاء و توازن أطواره.

و أضافت هيئة الإتحاد أنّ المباراة شهدت تسامحا غير مبرّر مع عمليات إضاعة الوقت في مشهد يتنافى مع قوانين اللعبة و يؤكد غياب الصرامة التحكيمية.

و حمّلت هيئة فريق عاصمة الرباط المسؤولية الكاملة لطاقم تحكيم المباراة مشيرة إلى رفضها القاطع لمثل هذه التجاوزات التي تمس من مبدأ تكافؤ الفرص و تسيء إلى صورة البطولة الوطنية.

و أشارت الهيئة في ختام بلاغها أنّها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة و مراسلة الهياكل المختصّة دفاعا عن حقوق النادي و احتراما لجماهيره.

