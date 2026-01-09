الإتحاد المنستيري يحتج على موعد مواجهته ضد الترجي الرياضي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري، اليوم الجمعة 9 جانفي 2026، بلاغًا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أعلنت فيه عن توجيه مراسلة احتجاج إلى الرابطة، بخصوص برمجة مباراة الجولة الثانية إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى أمام الترجي الرياضي، المقررة يوم الاثنين 19 جانفي 2026.

و أرجعت هيئة الاتحاد احتجاجها إلى تقارب مواعيد الجولتين الأولى و الثانية إياب بفارق ثلاثة أيام فقط، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما أكّدت هيئة الإتحاد تمسكها بحقوق الجمعية و حرصها الدائم على الدفاع عنها في كنف الشرعية و القانون و دعت إلى إعادة النظر في هذا التعيين.

