الإتحاد المنستيري يرفع عقوبة المنع من الانتداب

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم عبر صفحاته الرسمية للتواصل الاجتماعي انه تم رسميا رفع المنع من الانتداب المسلط على الجمعية و ذلك بعد استكمال كل الإجراءات القانونية و تسوية الوضعيات العالقة.

و على هذا الأساس ينتظر خلال الساعات القادمة الاعلان عن الإنتدابات التي قام بها الفريق خلال هذا الميركاتو و هم على التوالي ادم الطاووس و ادم بوليلة و النيجيري لقمان غيلمور و الملغاشي باهاجا ، كما ينتظر ايضا الاعلان عن اعارة اللاعب محمود غربال لفريق شيريف مالدوفيا الذي له أحقية شراء العقد.

