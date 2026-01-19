الإتحاد المنستيري يرفع عقوبة المنع من الانتداب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم عبر صفحاته الرسمية للتواصل الاجتماعي انه تم رسميا رفع المنع من الانتداب المسلط على الجمعية و ذلك بعد استكمال كل الإجراءات القانونية و تسوية الوضعيات العالقة.

و على هذا الأساس ينتظر خلال الساعات القادمة الاعلان عن الإنتدابات التي قام بها الفريق خلال هذا الميركاتو و هم على التوالي ادم الطاووس و ادم بوليلة و النيجيري لقمان غيلمور و الملغاشي باهاجا ، كما ينتظر ايضا الاعلان عن اعارة اللاعب محمود غربال لفريق شيريف مالدوفيا الذي له أحقية شراء العقد.

