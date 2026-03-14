الإتحاد المنستيري يكشف عن هوية مدرّبه الجديد

أعلن الاتحاد المنستيري اليوم السبت عن تعاقده رسميا مع المدرب فتحي العبيدي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب طارق الجراية الذي تم فك الارتباط معه يوم الاحد الماضي.
و فد تمّ الاتفاق مع العبيدي على الإبقاء على الإطار الفني المساعد إذ سيواصل أحمد البريري مهامه كمعد بدني و محمد الزوابي كمدرب لحراس المرمى و آدم مقني في خطة المتابعة و التقييم.
و يحتل فريق عاصمة الرباط حاليا المركز الخامس في الترتيب برصيد 37 نقطة.
