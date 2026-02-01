Français
الإتّحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم تجهيزات و معدات طبية لفائدة المستشفى المحلي بسبيطلة

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم تجهيزات و معدات طبية لفائدة المستشفى المحلي بسبيطلة

سلّم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أمس السبت، تجهيزات و معدات طبية لفائدة المستشفى المحلّي بسبيطلة.

و تندرج هذه المبادرة في إطار المجهودات المتواصلة للإتّحاد من أجل دعم القطاع الصحي العمومي و تحسين جودة الخدمات الصحية المُسداة للمواطنين خاصة للفئات الهشّة وذات الدخل المحدود و المساهمة في تعزيز جاهزية المؤسسات الصحيّة الجهويّة.

و أكّدت، رئيسة الإتّحاد التونسي للتضامن، نعيمة الجلاصي، بالمناسبة التزام الإتّحاد بمواصلة دعم المنظومة الصحيّة و تعزيز الشراكة مع مختلف الهياكل الوطنية و الجهوية بما يساهم في تكريس الحق في الصحّة و العدالة الاجتماعية و تحسين ظروف التكفل الصحي بالمواطنين خاصّة بالمناطق ذات الأولوية التنموية.

و حضر موكب التسليم معتمدة مركز ولاية القصرين و رئيس اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقصرين و المدير الجهوي للصحة بالقصرين و عدد من إطارات الإتّحاد.

