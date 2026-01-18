الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بسيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام صادرة في حقه عن المحكمة الابتدائية بتونس و محكمة الاستئناف بتونس.

و كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت شهر جانفي الجاري بالحكم غيابيا على النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف بخمس سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.

