Français
Anglais
العربية
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من اجل أحكام قضائية صادرة في حقه

أكد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بسيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام صادرة في حقه عن المحكمة الابتدائية بتونس و محكمة الاستئناف بتونس.

و كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت شهر جانفي الجاري بالحكم غيابيا على النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف بخمس سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

352
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

324
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
316
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
257
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
240
الأخبار

وزير النقل يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري
237
الأخبار

الإتحاد السينغالي لكرة القدم يحتج حول التجاوزات بحق المنتخب قبل نهائي الكان
234
الأخبار

ديمبيلي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليل بثلاثية
229
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : “كان بإمكاننا الفوز بالنظر إلى مردودنا خلال الشوط الثاني” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى