الإدارة الجهوية للصّحة بتونس تنتدب إطارات شبه طبية

تعتزم الإدارة الجهوية للصّحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة في اختصاص فني سامي أدوات جراحة وفني سامي الرّعاية الصّحية الإستعجالية وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي كتابة طبية.

ودعت الإدارة الجهوية اليوم الجمعة 27 فيفري 2026، الرّاغبين في التّرشح إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه لدى مصالح الإدارة الجهوية للصّحة بتونس 07 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفيدير، وذلك في أجل أقصاه الجمعة يوم 13 مارس 2026.

ويجب أن يتضمّن المطلب رقم الهاتف مرفوقا بنسخة من بطاقة تعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشّهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج.

