الإدارة العامة للأداءات : تذكير خاص بالمؤسّسات الصحيّة و الاستشفائية الخاصّة

أعلنت الإدارة العامة للأدءات بوزارة المالية أنّه، طبقا لأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2025 يتعين على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائية الخاصّة مَدّ مصالح الجباية المختصّة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كُلّ سداسية مدنيّة بقائمة اسميّة في مسدي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبّيّة المتدخلين لديها وذلك بعنوان السداسية السابقة.

كما يتعيّن على مؤسسات التأمين المُرخّص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل وكُلّ المؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض لحساب مؤسسات التأمين أو التعاونيات مدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة اسمية في مُسْدي الخدمات الصحية و الطبية و شبه الطبية المدرجة أسماؤهم في الوثائق المستوجبة للتعويض من قبلها وذلك بعنوان السداسية السابقة.

هذا و يتّم إيداع هذه القائمات في شكل جذاذات xml، عبر منظومة تاج، طبقا لكُرّاس الشُروط الفنيّة الذي يُمكن استخراج نسخة منه عبر موقع الواب https://jibaya.tn.

كما ذكّرت الوزارة المؤسسات المعنية، أنّ 15 جانفي 2026 هو آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصريح المتعلق بالسداسية الثانية لسنة 2025.

و لمزيد من الإرشادات، يُمكن الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بُعد على الرقم 81.100.400 أو عبر البريد الالكتروني [email protected].

