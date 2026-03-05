Français
Anglais
العربية
الأخبار

الإدارة العامة للحوكمة والتّوقي من الفساد تؤكّد توفير الحماية الأمنية للمبلّغين عن الفساد

الإدارة العامة للحوكمة والتّوقي من الفساد تؤكّد توفير الحماية الأمنية للمبلّغين عن الفساد

أفادت الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد التابعة لرئاسة الحكومة، بأنّ القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، حدد شروط وإجراءات وصيغ الإبلاغ عن الفساد والجهات المختصّة بتلقي الإبلاغ وآليات حماية المبلغ إضافة إلى عدد هام من الضمانات الواجب توفيرها للمبلغين عن الفساد.

وأكدت، في إجابة عن سؤال النّائب أحمد بنّور بخصوص ضرورة توفير الحماية للمبلغين عن الفساد واحترام الفصلين 32 و 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نشرها مجلس نواب الشّعب على موقعه الرّسمي الأربعاء، أنه يتم توفير الحماية الأمنية للمبلّغين عن الفساد كلما تبينت جدية المؤاخذات المثارة والمخاطر التي قد يتعرض لها المبلغون.

وذكرت الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد أنه قد تم تخصيص الباب الثالث ل”شروط وآليات حماية المبلغ” والتي شملت مختلف أشكال الممارسات والضغوطات التي قد يتعرض لها المبلغ إلى جانب التأكيد على ضرورة “الحفاظ على سرية هوية المبلغ” مع تمكينه من الانتفاع بمختلف أنواع الإعانة (العدلية والقضائية) والإرشاد (القانوني والنفسي) والحماية بهدف “منع كل ضرر مهني أو جسدي أو معنوي، إضافة إلى “توفير الحماية الشخصية” التي تشمل أيضا ” الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ” (القرين والأصول)، إضافة إلى الشهود والخبراء.

وبينت أنّ المشرع التونسي منح المبلّغ منزلة أعلى، خاصة من خلال الاستثناء الوارد بالفصل 30 من القانون الأساسي عدد 10 والمتعلق ب”قلب عبء الإثبات” (هواستثناء قانوني ينقل مسؤولية تقديم الدّليل من المُدَّعِي (الأصل: البينة على من ادّعى) إلى المُدَّعَى عليه، ليصبح ملزماً بإثبات عكس الادعاء أو نفي المسؤولية)، إلى جانب تخصيص مقتضيات الباب الرابع للعقوبات المستوجبة في صورة عدم التقيد بأحكام القانون.

كما أكّدت إدارة الحوكمة والتوقي من الفساد أنّ تقديم عريضة في شبهة فساد لا يعني تمتع المعني بالأمر بصورة آلية بصفة المبلغ مع ما يترتب عنها من ضمانات قانونية، مشيرة إلى أنّ عددا من المبلغين يستغلون هذه الصفة ويقومون بربط أي إجراء إداري تتخذه الإدارة معهم بوضعيتهم كمبلغين عن الفساد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

340
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

321
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
313
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
284
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
279
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
273
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
271
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
262
الأخبار

الجزائر: هزتان أرضيتان تضربان ولاية البليدة في أقل من ساعة
258
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
257
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى