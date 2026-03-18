Français
Anglais
العربية
الأخبار

الإدارة العامة للديوانة: حجز أكثر من 34.5 كلغ من مخدر القنب الهندي و 2 كلغ من الماريخوانا منذ بداية شهر رمضان

أعلنت الإدارة العامة للديوانة  أنه في إطار مواصلة لمجهودات مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، تمكنت المصالح الديوانية بمختلف المعابر الحدودية ووحدات  الحرس الديواني ومكتب الطرود البريدية منذ بداية شهر رمضان من حجز كميات هامة من المواد المخدرة ومن البضائع الاستهلاكية المختلفة المهربة وخاصة من مادة القهوة والموز والألعاب النارية والسجائر المهربة.

وتم في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة  بكل من معبر الذهيبة وملولة ورأس جدير وبمطار تونس قرطاج وبمكتب الطرود البريدية وبفرق الحرس الديواني بكل من بن قردان ومدنين وصفاقس والصخيرة وفرقة الدراجين وعلى إثر عمليات نوعية حجز أكثر  من 34.5 كلغ من مخدر القنب الهندي و 2 كلغ من الماريخوانا و أكثر من 88 ألف حبة دواء مخدر و4250 مربع من مخدرالـ LSD و400 غرام من مخدر الكوكايين.

وبمطار جربة جرجيس، تم ضبط آلة لرحي الماريخوانا وكمية من مخدر القنب الهندي والماريخوانا الموجهة للاستهلاك الشخصي .

أما في ما يتعلق بمكافحة تهريب البضائع الاستهلاكية، فقد تم حجز كميات هامة من مادة القهوة المهربة ناهزت 16 طنا وما يناهز 53 طنا من الموز المهرب علاوة على حجز أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مهربة (فوشيك وشماريخ وغيرها..) وأكثر من 64 ألف خرطوشة سجائر مهربة.

(صورة من الأرشيف)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى