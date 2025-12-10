Français
الأخبار

الإدارة العامة للدّيوانة: حجز 13 مليون قرص مخدر سنة 2025 [فيديو]

نظّمت الإدارة العامة للدّيوانة اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، ندوة وطنيّة حول دور الدّيوانة التونسية في مكافحة تهريب المواد المخدّرة تحت شعار “الدّيوانة حصن ضدّ المواد المخدّرة” و تأتي هذه النّدوة على هامش الإحتفالات بالذكرى التاسعة والستين لتونسة الديوانة.

و قد كشف العميد شكري الجبري النّاطق الرّسمي باسم الإدارة العامة للدّيوانة خلال هذه النّدوة عن الاحصائيات المتعلّقة بمكافحة المخدّرات، حيث تمّ هذه السنة حجز أكثر من 670 كلغ من القنب الهندي “زطلة” و أكثر من 13 مليون حبة مخدّرة و أكثر من 80 كلغ من مخدّر الكوكايين، بالاضافة إلى انّه تمّ حجز 2700 طابع من نوعية جديدة من الحبوب المخدّرة شبيهة بالعلكة بميناء حلق الوادي الشّمالي.

و أكّد المتحدّث أنّ هذه الكميات المحجوزة من مختلف المواد المخدّرة تعتبر كميات كبيرة جدا و لم يتمّ التّعود عليها في تونس خاصة إذا ما تمّت مقارنتها بسنة 2024 إذ أنّ الكميات المحجوزة  هذه السنة تضاعفت 10 مرات مقارنة بالسنة الفارطة إذ تمّ حجز مليون و 100 حبة مخدّرة، و بالنّسبة للقنب الهندي تمّ حجز حوالي 250 كلغ في السنة الفارطة و قد تضاعفت الكميات 3 مرات تقريبا هذه السنة و بالنّسبة للكوكايين فقد كانت الكميات في السّنة الفارطة في حدود 33 كلغ.

تعليقات

