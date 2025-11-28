الإدارة الوطنية للتحكيم تبدأ نشر تسجيلات تقنية “الفار ” ..وهذه التفاصيل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شرعت الإدارة الوطنية للتحكيم، كما كان مُنتظرًا، اليوم في نشر مجموعة من التسجيلات والڤيديوهات الخاصة بالقرارات التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع اللبس عن عدد من الحالات التي شغلت الرأي العام الرياضي.

و جاءت البداية بعرض تسجيلات من مباراة الأولمبي الباجي والنادي الإفريقي، حيث نشرت الإدارة لقطة مثيرة للجدل تتعلق بضربة جزاء طالبت بها جماهير الأولمبي الباجي. وقد رافقت اللقطات شرحًا صوتيًا من غرفة “الفار ” لتوضيح سبب اتخاذ القرار.

كما قامت الإدارة الوطنية للتحكيم بنشر لقطات تحكيمية أخرى من مباريات الشبيبة القيروانية و نجم المتلوي، الأولمبي الباجي و النادي الإفريقي، النجم الرياضي الساحلي و النادي الصفاقسي، الشبيبة العمران ومستقبل المرسى، وذلك بهدف تقديم تفسير شامل لحالات أثارت نقاشًا كبيرًا بين الجماهير و المتابعين.

