الإدارة الوطنية للتحكيم تشرح أسباب تعطل تقنية “الفار” في مباراتي باردو و سوسة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الإدارة الوطنية للتحكيم، مساء اليوم، بيانًا توضيحيًا بشأن الأعطاب الطارئة التي شهدتها تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في ملعبي الهادي النيفر بباردو والملعب الأولمبي بسوسة، مؤكدة أنها تلقت تقارير فورية من طواقم التحكيم والمقيمين المعتمدين لغرفة الـVAR، وقدّمت للرأي العام الرياضي جملة من التوضيحات حول ما حدث.

عطل في الخادم بملعب الهادي النيفر

و أفاد البيان أنه خلال مباراة الملعب التونسي ومستقبل سليمان، وتحديدًا في الدقيقة 15 من الشوط الأول، طُرحت إمكانية وجود ركلة جزاء لفائدة الملعب التونسي، في وقت كان حكم الفيديو المساعد بصدد فحص اللقطة. غير أن عطبًا طرأ على مستوى الخادم (Serveur)، ما تسبب في توقف الجهاز وتعطل التقنية.

و أضافت الإدارة أن حكم الفيديو أعلم حكم الميدان بتعطل التقنية، وهو ما استوجب انتظار تدخل الفرق الفنية المختصة لإصلاح الخلل وإعادة تشغيل النظام. وبعد نحو 10 دقائق، تمكّن حكم الفيديو المساعد من مراجعة اللقطة من مختلف الزوايا، وقدّم تقييمه لحكم الميدان بعدم وجود ركلة جزاء. وباعتبار أن التقديرين كانا متطابقين، لم تتم دعوة حكم الميدان لمراجعة اللقطة، وتواصل اللعب دون إشكالات تقنية إلى نهاية الشوط الأول.

لكن مع انطلاق الشوط الثاني، تجدد العطب الفني، ورغم المحاولات المتكررة للفرق الفنية لتعذر إعادة تشغيل تقنية الـVAR، تولى حكم الميدان إبلاغ قائدي الفريقين، وفقًا للبروتوكول، قبل استئناف اللعب دون الاعتماد على التقنية طيلة بقية المباراة.

انقطاع التيار الكهربائي يوقف المراجعة في سوسة

و في ما يتعلق بمباراة النجم الساحلي واتحاد بن قردان بالملعب الأولمبي بسوسة، أوضح البيان أنه في الدقيقة 88 تمكن اتحاد بن قردان من تسجيل هدف احتسبه حكم الميدان. وبعد فحص العملية من قبل حكم الفيديو من جميع الزوايا، تم اعتبار الهدف غير صحيح بسبب وجود مخالفة في مسار الهجمة على لاعب من فريق النجم الساحلي، وهي حالة تخضع لتقدير حكم الميدان.

و أشار البيان إلى أن حكم الميدان كان بصدد التوجه لمراجعة اللقطة، قبل أن يتعطل الجهاز بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ما فرض انتظار عودة الكهرباء واستعادة النظام لوضع التشغيل. وبعد استئناف العمل، راجع حكم الميدان اللقطة وقرر وجود مخالفة في مسار الهجمة، ما استوجب إلغاء الهدف واستئناف اللعب بضربة حرة مباشرة لفائدة النجم الساحلي من مكان وقوع الخطأ.

تأكيد على نزاهة القرارات رغم الأعطاب

و ختمت الإدارة الوطنية للتحكيم بيانها بالتأكيد على حرصها على تكريس العدالة التحكيمية بين مختلف الأندية، مبرزة أن وجود تقنية الـVAR ساهم إيجابيًا في عديد المواقف الحاسمة، لكنها تبقى نظامًا تقنيًا معقدًا قد يتعرض لتعطلات و أعطاب طارئة و غير متوقعة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



