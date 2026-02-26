Français
Anglais
العربية
الأخبار

الإدمان على المخدرات في تونس : جدلٌ حول تشديد أو تخفيف العقوبة لتقليص هذه الظاهرة

عقدت لجنة التشريع العام اليوم الخميس 26 فيفري 2026 جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص حول ثلاثة مقترحات القوانين من بينها  مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بمكافحة جرائم المخدرات (عدد 011/2025).

وحسب تدوينةٍ مجلس نواب الشعب، قدّم أصحاب أسباب ودواعي تقديم هذا المقترح، معتبرين أن النص الحالي لم يعد كاف للتصدي لآفة انتشار تعاطي وترويج المخدرات بشكل غير مسبوق مما يهدد الصحة العامة والأمن القومي.

و أوضحوا أن مقترح القانون يتضمن ثلاث أبعاد لمعالجة جريمة المخدرات وتداعياتها على المجتمع وهي الجانب الردعي والعلاجي والوقائي.

كما اعتبروا ان المبادرة تتضمن تطوير آليات المكافحة باستخدام التكنولوجيات الحديثة وغيرها من التدابير الوقائية واعتماد وسائل تحقيق متطورة لاختراق شبكات الترويج وتجريم التلاعب بالعينات البيولوجية

وفي تفاعلهم ثمّن أعضاء اللجنة هذه المبادرة التشريعية خاصة إزاء استفحال ظاهرة الإدمان على المخدرات في صفوف الأطفال والشباب، حيث بلغ عدد المتورطين يوميا 34 شخصا وما رافق ذلك  من تنامي ظواهر العنف والجريمة المتأتية من تأثير المخدرات.

واعتبر أحد النواب ان تقليص العقوبة بالنسبة لاستهلاك المواد المخدرة حاد عن الأهداف التي وضع من أجلها وتم استسهال الاستهلاك في حين ان ذلك مرتبط بالترويج ولا بد من إعادة النظر في المنظومة الردعية.

واعتبر جانب آخر من النواب ان الجانب الزجري والردعي لن يعالج هذه الظاهرة ما لم ترافقها إعادة النظر في المنتوج الثقافي والنظام التربوي وإصلاح أجهزة الديوانة والأمن وتجفيف منابع التهريب والتصدي للرشوة.

وأكد أحد النواب أن المقاربة القانونية لا بد ان تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي رافقت هذه الظاهرة ومنها تحول الأطفال والقصر إلى مروجين هذا فضلا عن تعويض أنواع المخدرات بأصناف خطيرة على الصحة وتسرّع الإدمان وطرحها لفائدة المستهلكين بأسعار منخفضة، ودعا إلى النظر في المقاربة السياسية واستهداف بلادنا عبر تجارة عابرة للحدود.

كما دعا عدد آخر من النواب إلى توجيه طلب إحصائيات إلى الوظيفة التنفيذية حول تقييم الأثر التشريعي للقانون عدد 39 المؤرخ في 8 ماي 2017 حيث يرى شق من النواب ان تشديد العقوبة يساهم في تقليص هذه الظاهرة في حين يرى شق آخر ان تخفيف العقوبة ووضع عقوبات بديلة من شانه معالجتها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

250
الأخبار

تونس: أحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات في قضية سطو على منزل رجل أعمال وسرقة 800 ألف دينار

245
الأخبار

رئيس الجمهورية يزور شركة اللّحوم بالورديّة و يتابع ملفّات الفساد [فيديو]
236
الأخبار

ولاية المنستير: استلام 10 حافلات صينية جديدة
235
الأخبار

نجم المنتخب المصري يدخل ضمن إهتمامات برشلونة
235
الأخبار

السباح رامي الرحموني يمثّل رسميا السعودية
226
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
226
الأخبار

تذكير إلى الجالية التونسية في الكويت: تعليق الخدمات القنصلية اليوم
226
أخر الأخبار

البرلمان: تنقيح قانون المخدرات وتنظيم كراء السكن على طاولة لجنة التشريع العام غدًا
220
الأخبار

الجزائر : تفعيل آلية إسقاط الجنسية… تحذير لأعداء الداخل و الخارج
217
أخر الأخبار

باجة: حملات مُراقبة إقتصادية مُكثفة (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى