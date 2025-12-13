الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير الفلاحة عزّ الدين بن الشيخ ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، على جلسة عمل مشتركة لمتابعة تقدم موسم زيت الزيتون. حضر الاجتماع ممثلون عن الديوان الوطني للزيت، القطاع البنكي، المصدّرون، أصحاب المعاصر والفلاحون.

تم خلال الجلسة استعراض مؤشرات الموسم، حيث بلغ تقدم الجني 25%، ومتابعة مستويات الطلب الداخلي والخارجي، وحجم المخزون وتطور الأسعار المحلية والدولية. وأكد المصدّرون وأصحاب المعاصر على أهمية تدخل الديوان لضمان استمرارية عمليات التحويل، فيما شدّد القطاع البنكي على توفير التسهيلات المالية لدعم الفلاحين والمصدّرين.

وأكد الوزيران على حماية مصالح الفلاحين، خاصة صغارهم، ومعالجة الصعوبات لدى المعاصر لضمان سير الموسم في أفضل الظروف. وختم الاجتماع بالإذن بتنفيذ برنامج ترويج زيت الزيتون المعلب في السوق الداخلية، إضافة إلى تخزين الزيت والتنسيق مع البنوك لتمويل المخزون والحفاظ على سمعة الزيت التونسي عند التصدير

