الإعتداء الأمريكي على فنزويلا: أولى تفاعلات الغرفة النيابية التونسية الثانية (فيديو)

اعتبر النائب الجمعي الزويدي عضو مكتب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعتبر أن سيادة الشعوب خط أحمر مضيفا “ونحن كغرفة نيابية نعبر عن رفضنا للاعتداء الذي قامت به الولايات المتحدة الامريكية في حق فنزويلا ورئيسها”.

وأكد الزويدي على أن لكل شعب سيادته الكاملة في تقريره مصيره مضيفا “وهذا الاعتداء الامريكي نعتبره شكلا آخرا من اعتداءات الامبريالية المتواصلة..ونرفض تدخلها في شؤون الشعوب..نحن مع الحرية ومع الشعوب الحرة”.

وشدّد محدثنا على أن تونس دولة صغيرة في حجمها لكنها كبيرة بتاريخها وبنضالات شعبها وقد مرت بحقبة الاستعمار وأثبت خلالها شعبها أنه لا سيادة الا له على أرضه ومصيره والتُونسيين يؤمنون بالحرية وبسيادة الشعوب وحقها في تحديد مصيرها وفق تعبيره.

