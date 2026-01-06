Français
Anglais
العربية
سياسة

الإعتداء الأمريكي على فنزويلا: أولى تفاعلات الغرفة النيابية التونسية الثانية (فيديو)

اعتبر النائب الجمعي الزويدي عضو مكتب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعتبر أن سيادة الشعوب خط أحمر مضيفا “ونحن كغرفة نيابية نعبر عن رفضنا للاعتداء الذي قامت به الولايات المتحدة الامريكية في حق فنزويلا ورئيسها”.

وأكد الزويدي على أن لكل شعب سيادته الكاملة في تقريره مصيره مضيفا “وهذا الاعتداء الامريكي نعتبره شكلا آخرا من اعتداءات الامبريالية المتواصلة..ونرفض تدخلها في شؤون الشعوب..نحن مع الحرية ومع الشعوب الحرة”.

وشدّد محدثنا على أن تونس دولة صغيرة في حجمها لكنها كبيرة بتاريخها وبنضالات شعبها وقد مرت بحقبة الاستعمار وأثبت خلالها شعبها أنه لا سيادة الا له على أرضه ومصيره والتُونسيين يؤمنون بالحرية وبسيادة الشعوب وحقها في تحديد مصيرها وفق تعبيره.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

461
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

413
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
321
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
313
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
311
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
301
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)
292
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
285
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
278
الأخبار

وزير السياحة سفيان تقية يزور تربص نادي سيون السويسري بطبرقة
273
اقتصاد وأعمال

الرئيس عبد المجيد تبون ينهي مهام محافظ بنك الجزائر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى