الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس، الإفراج عن 9 موقوفين في القضية المتعلّقة بشبهات الفساد المالي والإداري في هنشير الشعّال بولاية صفاقس، من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب ومدير عام الأراضي الدولية.

وجاء قرار الإفراج بعد الاستماع إلى الموقوفين وتقييم المعطيات والوثائق المتوفرة لدى التحقيق، حيث تقرّر إطلاق سراح 7 منهم مقابل ضمانات مالية تراوحت بين 10 و50 ألف دينار، في حين تمّ الإفراج عن موقوفين اثنين دون أيّ ضمان مالي.

وتتواصل الأبحاث في هذا الملف للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام بالنظر إلى ارتباطها بالتصرف في الأملاك الدولية وملفات الفساد الإداري.

