الإكوادور تنشر 10 آلاف جندي لمكافحة عصابات المخدرات

الإكوادور تنشر 10 آلاف جندي لمكافحة عصابات المخدرات

أعلنت الإكوادور نشر 10 آلاف جندي لمكافحة عصابات تهريب المخدرات المسئولة عن تصاعد العنف في البلاد، وذلك في عملية أمنية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

و قررت حكومة دانيال نوبوا (حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية) تعزيز استجابتها الأمنية لمواجهة عصابات تهريب المخدرات.

و نقلت صحيفة “لاليبر” البلجيكية، اليوم السبت، عن مسئول إكوادوري القول : إنه من بين القوات التي يصل عددها إلى عشرة آلاف، أمرت السلطات بنشر مئات من جنود القوات الخاصة في مدينة جواياكيل الساحلية و هي مركز رئيسي لتهريب المخدرات.

و أمر وزير الدفاع جيان كارلو لوفردو، القيادة العسكرية العليا بالعمل في هذه المدينة إلى أجل غير مسمى.. كما جرى إرسال طائرات تقلّ أفرادًا عسكريين إلى ميناء “مانتا”؛ الميناء الرئيسي للصيد في البلاد.

و في منتصف ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن نشر قوات في الإكوادور في “عملية مؤقتة” لمكافحة تهريب المخدرات.

