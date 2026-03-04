Français
Anglais
العربية
الأخبار

الإمارات: اعتراض 3 صواريخ بالستية و121 مسيّرة منذ فجر الأربعاء… و3 قتلى و78 مصابًا منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، في اعتراض ثلاثة صواريخ بالستية، ورصد 129 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 121 منها، فيما سقطت ثماني مسيّرات داخل أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بداية منذ بداية الحرب  تم رصد 189 صاروخًا بالستيًا أُطلقت باتجاه الإمارات: جرى تدمير 175 منها، وسقط 13 في البحر، بينما سقط صاروخ واحد على أراضي الدولة.

كما تم، إجمالًا، رصد 941 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض 876 منها، في حين سقطت 65 داخل البلاد. وأضافت المصدر ذاته أنه تم كذلك رصد ثمانية صواريخ كروز وتدميرها.

وبحسب المصدر نفسه، تسببت هذه الهجمات في أضرار جانبية وأسفرت عن ثلاثة قتلى من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 78 مصابًا بإصابات طفيفة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

298
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً

272
الأخبار

وزارة المالية: الخميس 05 مارس آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية
254
الأخبار

إيران تعلن غلق مضيق هرمز وتهدد بحرق أي سفينة تحاول عبوره
251
الأخبار

يورغن كلوب يقترب من تدريب ريال مدريد
245
الأخبار

المنتخب الجزائري يواجه هولندا وديا إستعدادا للمونديال
245
الأخبار

سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
244
اقتصاد وأعمال

تونس : حجز قضية مروان المبروك و وزراء سابقين للتصريح بالحكم في ملف رفع التجميد الأوروبي
244
الأخبار

عاجل : إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران تجاه إسرائيل والامارات
243
الأخبار

تونس : السجن 14 سنة لإرهابي عائد من سوريا التحق بـ”داعش” منذ 2014
234
الأخبار

 في ظل تطورات الشرق الأوسط: تنبيه إلى الجالية التونسية بأبوظبي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى