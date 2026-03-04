الإمارات: اعتراض 3 صواريخ بالستية و121 مسيّرة منذ فجر الأربعاء… و3 قتلى و78 مصابًا منذ بداية الحرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، في اعتراض ثلاثة صواريخ بالستية، ورصد 129 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 121 منها، فيما سقطت ثماني مسيّرات داخل أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بداية منذ بداية الحرب تم رصد 189 صاروخًا بالستيًا أُطلقت باتجاه الإمارات: جرى تدمير 175 منها، وسقط 13 في البحر، بينما سقط صاروخ واحد على أراضي الدولة.

كما تم، إجمالًا، رصد 941 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض 876 منها، في حين سقطت 65 داخل البلاد. وأضافت المصدر ذاته أنه تم كذلك رصد ثمانية صواريخ كروز وتدميرها.

وبحسب المصدر نفسه، تسببت هذه الهجمات في أضرار جانبية وأسفرت عن ثلاثة قتلى من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 78 مصابًا بإصابات طفيفة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



