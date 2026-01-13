الإمارات تطلق صندوقًا بقيمة 5 ملايين درهم لدعم صُنّاع المحتوى العائلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة 5 ملايين درهم مخصّص لدعم صُنّاع المحتوى الرقمي الذين يركّزون على القضايا الأسرية والاجتماعية، في خطوة تهدف إلى استقطاب المواهب الإبداعية وتشجيعها على الاستقرار والعمل داخل الدولة.

وجاء الإعلان على هامش قمة المليار متابع التي احتضنتها دبي، حيث تم الكشف عن أن الصندوق سيتم إطلاقه بالشراكة بين منصتي Creators HQ وAlfan، في إطار دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز صناعة المحتوى الهادف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



