Français
Anglais
العربية
الأخبار

الإمارات تطلق صندوقًا بقيمة 5 ملايين درهم لدعم صُنّاع المحتوى العائلي

الإمارات تطلق صندوقًا بقيمة 5 ملايين درهم لدعم صُنّاع المحتوى العائلي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة 5 ملايين درهم مخصّص لدعم صُنّاع المحتوى الرقمي الذين يركّزون على القضايا الأسرية والاجتماعية، في خطوة تهدف إلى استقطاب المواهب الإبداعية وتشجيعها على الاستقرار والعمل داخل الدولة.

وجاء الإعلان على هامش قمة المليار متابع التي احتضنتها دبي، حيث تم الكشف عن أن الصندوق سيتم إطلاقه بالشراكة بين منصتي Creators HQ وAlfan، في إطار دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز صناعة المحتوى الهادف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

626
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

529
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
406
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
402
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
357
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
351
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
303
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
294
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
290
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
288
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى