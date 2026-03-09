الإمارات تعلن استهداف قنصليتها العامة في كردستان العراق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة للإمارات في كردستان العراق، وأسفر عن أضرار جانبية دون تسجيل أي إصابات.

وشددت وزارة خارجية الإمارات ا أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وطلبت الإمارات من حكومة العراق وحكومة كردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.

