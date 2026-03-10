الإمارات: سفارة تونس بأبوظبي تطلق إجراءً لتسهيل عودة التونسيين عبر السعودية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي عن إجراء جديد يهدف إلى تسهيل عودة المواطنين التونسيين المقيمين في إمارة أبوظبي والمناطق التابعة لها، بما في ذلك العين والظفرة، إلى تونس عبر رحلات جوية انطلاقًا من المملكة العربية السعودية.

وأوضحت السفارة في بلاغ صادر بتاريخ 10 مارس 2026 أن هذا الإجراء يهم التونسيين الذين دخلوا إلى دولة الإمارات بتأشيرات سياحية أو عائلية ويرغبون في العودة إلى تونس في ظل الظروف الراهنة.

الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب

ودعت السفارة المعنيين بالأمر إلى تقديم مطالبهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، مرفقة بالوثائق التالية:

نسخة من جواز السفر

نسخة من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات

نسخة تثبت مكان الإقامة الحالي بالنسبة لحاملي التأشيرات السياحية أو العائلية (مثل عقد إيجار)

نسخة من حجز الرحلة الجوية أو بيانات الرحلة المبرمجة إن توفرت

رقم هاتف للتواصل أو رقم واتساب

تنسيق مع السلطات السعودية

وأشارت السفارة إلى أنها ستقوم بإحالة هذه المطالب إلى السلطات السعودية المختصة بالتنسيق مع السفارة التونسية بالرياض، وذلك بهدف تمكين المعنيين من الحصول على تأشيرات عبور اضطرارية عبر المنافذ البرية بين الإمارات والسعودية، بما يسمح لهم بمواصلة سفرهم جواً إلى تونس.

كما وضعت السفارة على ذمة المواطنين البريد الإلكتروني التالي لإرسال المطالب: [email protected]

