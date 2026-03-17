الإمارات: قرار بإقامة صلاة عيد الفطر داخل المساجد وعدم إقامتها في الأماكن المكشوفة

في الإمارات أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعلن عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك داخل المساجد على مستوى الدولة وعدم إقامتها في مصليات العيد والأماكن المكشوفة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

وأضافت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن هذا القرار يتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المصلين. ودعت الهيئة المصلين إلى الالتزام والتبكير لأداء صلاة العيد داخل المسجد حفاظاً على سلامتهم.

