الأخبار

الإيطالي سينر يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميامي للتنس

تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني  عالميا إلى الدور نصف النهائي لبطولة ميامي للتنس (فئة ألف نقطة) بتغلبه على الأمريكي فرانسيسي تيافو بمجموعتين دون رد امس الخميس في الدور ربع النهائي.

و نجح سينر (24 عاما) والفائز بـ25 لقبا في مسيرته الاحترافية في تخطي عقبة نظيره الأمريكي (28 عاما) والمصنف الـ20 عالميا بواقع 6 ـ 2 و 6 ـ 2.

و سيواجه اللاعب الإيطالي في نصف النهائي، الفائز في اللقاء الذي سيجمع بين الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع عالميا والأرجنتيني فرانسيسكو سيرندولو المصنف الـ19 عالميا.

و سيواجه اللاعب التشيكي جيري ليهيتشكا المصنف الـ22 عالميا في نصف النهائي الآخر نظيره الفرنسي آرثر فيس المصنف الـ31 عالميا.

