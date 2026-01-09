Français
الأخبار

الابتزاز بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي: القانون يحميك… و هي الخطوات التي يجب اتباعها

تشهد جرائم العنف الرقمي والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدًا لافتًا في الفترة الأخيرة، حيث بات عدد متزايد من النساء والرجال عرضة لتهديدات تتعلّق بنشر صور خاصة أو مراسلات شخصية أو محتويات حسّاسة، غالبًا مقابل مطالب مالية أو تنازلات قسرية.

وأمام خطورة هذه الممارسات، يتجدّد السؤال لدى الضحايا: كيف نتصرف عند التعرّض للابتزاز الإلكتروني؟
الجواب، وفق المختصين، واضح وحاسم: القانون يقف إلى جانب الضحية ولا يحمي المبتزّ.

وفي تصريح لتونس الرقمية، أوضحت الأستاذة إيناس بن فريحة أن التشريع التونسي يضع مجموعة من الآليات القانونية الصارمة للتصدي لهذا النوع من الجرائم. وأكدت أن الخطوة الأولى والأساسية تتمثل في عدم حذف أي دليل، والحفاظ على جميع المعطيات المتوفرة، من لقطات شاشة ورسائل وصور وتسجيلات صوتية أو كتابية.

وأضافت أن الضحية يمكنها الاستعانة بعدل منفذ لمعاينة الوقائع وتثبيت الأدلة رسميًا، قبل التقدّم بشكاية لدى وكيل الجمهورية.
وفي حال كانت هوية المبتز معروفة، تكون الإجراءات أسرع نسبيًا، أما إذا كان الجاني مجهول الهوية، فإن النيابة العمومية يمكنها تكليف وحدات مختصة تعتمد على وسائل تقنية متقدمة، من بينها تتبّع عنوان الـIP، لتحديد هوية الفاعل واستدعائه للتحقيق.

وبيّنت الأستاذة بن فريحة أن هذه الأفعال تندرج تحت عدة أوصاف جزائية، وتختلف العقوبات بحسب خطورتها، إذ قد تتراوح بين عقوبات سجنية قصيرة وتصل إلى أكثر من ست سنوات سجنًا. كما شددت على أن الابتزاز جريمة مستقلة بذاتها، وأن نشر الصور أو المحتويات الخاصة يشكّل جريمة إضافية يعاقب عليها القانون بعقوبات أشد.

وختمت بالقول: «لا تخافوا، لكم الحق في الدفاع عن أنفسكم. الصمت لا يحمي الضحايا، بل يشجّع الجناة، والقانون التونسي واضح وصارم في هذا المجال.»

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

