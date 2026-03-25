تعليم

الابتكار التلمذي في الواجهة: وزارة التربية تطلق أول صالون وطني للعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة التربية، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، فعاليات الدورة الأولى من الصالون الوطني للابتكارات العلمية والتكنولوجية التطبيقية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 52 تلميذا من مختلف جهات الجمهورية.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الوطنية تتويجا لمسار من العمل على المستوى الجهوي، شمل عددا من الأنشطة والورشات والملتقيات، أسفرت عن اختيار أفضل المشاريع العلمية التي طورها التلاميذ في 26 مندوبية جهوية للتربية.

 

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الصالون، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن هذا الحدث يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز روح الابتكار داخل المؤسسات التربوية، واكتشاف مواهب التلاميذ وتطويرها.

المصدر: وات
