الاتحاد الأمريكي للتنس يُعين رئيس أستراليا المفتوحة رئيسا تنفيذيا له

أعلن الاتحاد الأمريكي ‌للتنس اليوم الأربعاء تعيين كريج تيلي رئيس الاتحاد الأسترالي رئيسا تنفيذيا جديدا له، لينهي الجنوب أفريقي تيلي بذلك فترته الطويلة ⁠و الناجحة في رئاسة بطولة أستراليا المفتوحة.

و قال الاتحاد الأمريكي إن تيلي سيتولى مهام منصبه رسميا في الأشهر المقبلة، بينما يعمل مع الاتحاد الأسترالي على إيجاد خليفة له.

و يحل ​تيلي (64 عاما) محل ليو شير، الذي استقال من منصبه العام الماضي للانضمام إلى فريق نيويورك ميتس ⁠في بطولة البيسبول الأمريكية كرئيس للعمليات التجارية للفريق.

و قال تيلي، الذي قاد الاتحاد الأسترالي لمدة 13 عاما وبطولة أستراليا المفتوحة ⁠لمدة 20 عاما، إنه متحمس للعودة إلى التنس الأمريكي بعد أن كان مدربا جامعيا ناجحا في جامعة إيلينوي في التسعينات و أوائل القرن الحالي.

و قال للصحفيين في ملبورن اليوم “لا يوجد وقت مناسب حقا لمغادرة أي مكان، لكن الاتحاد الأسترالي للتنس في أفضل حالاته على الإطلاق.

“أعتقد أن هناك فرصة أخرى بينما نعمل معا على التنس العالمي و في الولايات المتحدة نعمل على مساعدتهم ​في تطوير اللعبة و تحديدا جذب المزيد من الناس للتنس”.

و قال الاتحاد الأمريكي للتنس إن تيلي سيساعد الاتحاد على تحقيق هدفه المتمثل في زيادة المشاركة إلى 35 مليون لاعب بحلول ‌عام 2035.

و اشتهر تيلي بدعمه للابتكار و مبادرات “اللاعب أولا”،وحول بطولة أستراليا المفتوحة إلى واحدة من أكثر البطولات الرياضية نجاحا في العالم ، محطما باستمرار أرقام الحضور الجماهيري و الإيرادات القياسية.

