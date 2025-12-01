الاتحاد الأوروبي: دعوى قضائية ضد الـBBC من قبل حزب “الحلم الجورجي”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتصاعد الأزمة داخل هيئة الإذاعة البريطانية BBC. فقد أعلن حزب الحلم الجورجي، الحاكم في جورجيا، يوم الإثنين عزمه رفع دعوى قضائية ضد الـBBC، متّهماً إياها بنشر «ادعاءات كاذبة» بشأن استخدام مواد كيميائية لتفريق المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2024.

واتهم الحزب القناة ببث «تقرير تشهيري» يعتمد على مزاعم «عبثية»، مؤكداً أن الـBBC لم تنشر معظم ردوده قبل بث التحقيق. وقال الحزب في بيانه المنشور على فيسبوك: «لقد قررنا رفع دعوى قضائية ضد الـBBC، هذه الوسيلة الإعلامية الكاذبة، أمام المحاكم الدولية».

وفي تقريرها الذي نُشر يوم الأحد، ألمحت الـBBC إلى أن السلطات الجورجية استخدمت «سلاحاً كيميائياً يعود إلى الحرب العالمية الأولى» يُعرف باسم «الكاميت» لقمع الاحتجاجات.

وأضاف الحزب لاحقاً أن فريقه الإعلامي كان على تواصل مع الصحفي قبل نشر التقرير، لكنه أكد أن الـBBC لم تُدرج «حتى 1٪» من الردود التي قدّمها. ورأت السلطات أن التقرير «وثيقة دعائية تشهيرية» تستهدف تشويه صورة الحكومة الجورجية والشرطة ومؤسسات الدولة.

وأشار بيان حزب الحلم الجورجي إلى أن المقال تضمّن ادعاءات «عبثية وكاذبة» تستند إلى آراء «بعض الأفراد» و«جهات ذات مصالح». وجاء في البيان: «من الطبيعي أن هذه الوسيلة الإعلامية المزعومة، التي تحوّلت إلى أداة دعاية بيد “الدولة العميقة”، لم تُقدّم أي دليل يثبت هذا الاتهام الخطير».

