الاتحاد الأوروبي : نتعهد بالوحدة في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن القادة الأوروبيين تعهدوا بالبقاء متحدين في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة إلى أن توافق الدنمارك على بيع غرينلاند.

و أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على سيادته، حسبما نقلت شبكة “يورونيوز” الإخبارية الأوروبية اليوم التي لفتت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز كانوا من بين من تعهدوا من بين قادة الاتحاد الأوروبي بالبقاء “متحدين و منسقين و ملتزمين بالحفاظ على سيادة أوروبا بعد أن أعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية اعتباراً من الأول من فيفري المقبل”.

و أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، من جانبه، أنه سينسق مع القادة في ردهم، كما شدّدت أورسولا فون دير لاين على أن “فرض الرسوم الجمركية سيقوض العلاقات عبر الأطلسي و يُنذر بانزلاق خطير نحو التدهور. و ستبقى أوروبا موحدة و منسقة و ملتزمة بالحفاظ على سيادتها”.

