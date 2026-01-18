Français
Anglais
العربية
الأخبار

الاتحاد الأوروبي : نتعهد بالوحدة في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب

الاتحاد الأوروبي : نتعهد بالوحدة في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن القادة الأوروبيين تعهدوا بالبقاء متحدين في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة إلى أن توافق الدنمارك على بيع غرينلاند.

و أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على سيادته، حسبما نقلت شبكة “يورونيوز” الإخبارية الأوروبية اليوم التي لفتت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز كانوا من بين من تعهدوا من بين قادة الاتحاد الأوروبي بالبقاء “متحدين و منسقين و ملتزمين بالحفاظ على سيادة أوروبا بعد أن أعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية اعتباراً من الأول من فيفري المقبل”.

و أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، من جانبه، أنه سينسق مع القادة في ردهم، كما شدّدت أورسولا فون دير لاين على أن “فرض الرسوم الجمركية سيقوض العلاقات عبر الأطلسي و يُنذر بانزلاق خطير نحو التدهور. و ستبقى أوروبا موحدة و منسقة و ملتزمة بالحفاظ على سيادتها”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

625
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

337
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
307
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
291
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان
283
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
282
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
270
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
268
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
252
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
246
الأخبار

الحكم بالسجن في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى