الاتحاد الأوروبي و باكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع الممثلة العليا للشئون الخارجية و السياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل تعزيز التعاون الثنائي.

و ذكر (راديو باكستان) أن المسؤولين تبادلا وجهات النظر – خلال اتصال هاتفي – حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية و الدولية، بما في ذلك الوضع في إيران.. مشيرا إلى أنّ إسحاق دار أكد مجددا أهمية مواصلة الحوار و التعاون بين الجانبين.

