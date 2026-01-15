Français
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لوحدة السودان ويرفض أي حكومات موازية

أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى السودان، وولفرام فيتر، اليوم الخميس، مشاركته إلى جانب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي ويبر في أعمال الآلية الاستشارية الخامسة المخصصة لدعم جهود السلام في السودان.

وأكد فيتر، في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه الكامل لوحدة السودان وسيادته، مشددًا على رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة حكومات موازية من شأنها تعميق الانقسام السياسي وتهديد مسار الاستقرار.

كما أبرز الدبلوماسي الأوروبي أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة ووقف فوري لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويفتح الطريق أمام استئناف العملية السياسية والحوار بين مختلف الأطراف السودانية.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان الحكومة السودانية، الاثنين الماضي، عودتها رسميًا إلى العاصمة الخرطوم، بعد أن كانت تتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا مؤقتًا لها منذ اندلاع الحرب في أفريل 2023.

من جهته، أكد رئيس الوزراء كامل إدريس أن عودة الحكومة إلى الخرطوم ستكون دائمة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الأمن، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين تضررا بشكل كبير جراء الصراع.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى العاصمة السودانية بعد نحو عشرة أشهر من طرد قوات الدعم السريع من المدينة، حيث استأنفت عدة وزارات ومؤسسات حكومية نشاطها في الخرطوم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في خطوة تعكس مساعي استعادة مؤسسات الدولة وبسط الاستقرار.

