الاتحاد الأوروبي يسعى لحل دبلوماسي قبل فرض إجراءات مضادة ضدّ الولايات المتحدة

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الاثنين 19 جانفي 2026، بأن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى حل دبلوماسي قبل فرض أي إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة على خلفية الأزمة حول غرينلاند.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر، أن، “الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات مضادة إضافية إلى جانب الرسوم الجمركية، لكنه سيسعى أولاً إلى حل دبلوماسي”​​​.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند.

وأفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط حالياً لفرض إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن، يوم السبت الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، اعتبارًا من فيفري المقبل، على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع (هذه النسبة) لاحقًا إلى 25 بالمئة وتستمر حتى إبرام صفقة لشراء غرينلاند من قبل الولايات المتحدة.

وتُعد غرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، إلا أن ترامب كرر مرارًا أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وكانت سلطات الدنمارك وغرينلاند قد حذّرت واشنطن من أي محاولة للسيطرة على الجزيرة، مؤكدة توقعها احترام سلامتها الإقليمية.

