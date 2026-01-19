Français
Anglais
العربية
عالمية

الاتحاد الأوروبي يسعى لحل دبلوماسي قبل فرض إجراءات مضادة ضدّ الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي يسعى لحل دبلوماسي قبل فرض إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الاثنين 19 جانفي 2026، بأن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى حل دبلوماسي قبل فرض أي إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة على خلفية الأزمة حول غرينلاند.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر، أن، “الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات مضادة إضافية إلى جانب الرسوم الجمركية، لكنه سيسعى أولاً إلى حل دبلوماسي”​​​.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند.

وأفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط حالياً لفرض إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن، يوم السبت الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، اعتبارًا من فيفري المقبل، على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع (هذه النسبة) لاحقًا إلى 25 بالمئة وتستمر حتى إبرام صفقة لشراء غرينلاند من قبل الولايات المتحدة.

وتُعد غرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، إلا أن ترامب كرر مرارًا أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وكانت سلطات الدنمارك وغرينلاند قد حذّرت واشنطن من أي محاولة للسيطرة على الجزيرة، مؤكدة توقعها احترام سلامتها الإقليمية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

351
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين
343
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
275
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
275
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
244
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
237
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
236
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
236
الأخبار

علي خامنئي يصف ترامب بالمجرم
233
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى