الاتحاد الأوروبي يصنّف الحرس الثّوري الإيراني منظّمة إرهابية

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخميس 29 جانفي 2026، على تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، مرجعين القرار إلى ”حملة القمع الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية”، بحسب ما أفادت مسؤولة في التكتل.

وكتبت مسؤولة السّياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على منصة إكس “لا يمكن للقمع أن يبقى دون ردّ.. اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتوّهم الخطوة الحاسمة بتصنيف الحرس الثّوري الإيراني منظّمة إرهابية”. وأضافت “أي نظام يقتل الآلاف من شعبه (يكون) يعمل على زواله”.

