الاتحاد البرتغالي يُعلّق على واقعة فينيسيوس و بريستياني

تحدث توني أوليفيرا المدير بالإدارة العليا للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، و المدرب و اللاعب السابق لنادي بنفيكا، عن الأزمة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني و الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، مؤكدًا أن العنصرية غير مقبولة تمامًا في الملاعب.

و شهدت مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اتهام فينيسيوس جونيور لبريستياني بالعنصرية ضده، ليفعل الحكم بروتوكول الإساءة العنصرية و يوقف المباراة مؤقتًا، فيما من المنتظر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تحقيقاته بشأن تلك القضية.

و انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا، احتفال فينيسيوس جونيور بهدفه الذي حسم نتيجة المباراة، وكان سبب الأزمة المذكورة سلفًا، أمام جماهير النادي البرتغالي، ما اعتبره البعض تبريرًا للفعل العنصري المحتمل من لاعبه.

و قال أوليفيرا في تصريحات خاصة لـwinwin : “العنصرية غير مقبولة تمامًا سواء داخل المباراة أو خارجها ، كنت في الملعب لكن لا أعرف ما دار بالظبط بين اللاعبين ، لا أعرف ماذا قال بريستياني، لكن بكل تأكيد العنصرية غير مقبولة تمامًا و غير مبررة”.

و حضر توني أوليفيرا في ملعب “النور” بلشبونة معقل فريق بنفيكا لحضور المواجهة ضد ريال مدريد، حيث ظهر عبر شاشات التليفزيون، بجوار روي كوستا رئيس النادي البرتغالي.

يذكر أن أوليفيرا لعب لبنفيكا بين عامي 1968 و1981، قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق في أكثر من مناسبة، وعمل كمدير فني لعدد من الأندية العربية مثل الأهلي المصري، الاتحاد والاتفاق السعوديين.

