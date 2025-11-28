Français
الاتحاد التونسي لشركات التأمين يعلن انتخاب منذر خابشاش رئيسًا للاتحاد إلى غاية 14 أفريل 2026

أعلن الاتحاد التونسي لشركات التأمين (FTUSA) عن انتخاب السيد منذر خابشاش، المدير العام لشركة UIB للتأمين، رئيسًا للاتحاد إلى غاية 14 أفريل 2026، خلفًا للسيد حسّان الفقي.

و خلال الفترة نفسها، تكون تركيبة نواب رئيس الاتحاد على النحو التالي :

  • السيد يزيد سلاوتي، المدير العام لـ”لويد حياة”، الذي حافظ على مهامه كنائب للرئيس.

  • السيدة نبغة النيفر حرم دريس، المديرة العامة لشركة “كوتوناس”، المنتخبة نائبة للرئيس.

  • السيد أنور بلحاج عبد اللطيف، المدير العام لشركة “Carte Vie”، المنتخب نائبًا للرئيس.

هذا و تقدّم الاتحاد التونسي لشركات التأمين بأحرّ التهاني إلى السيد خابشاش و إلى نواب الرئيس، متمنيًا لهم كامل النجاح في مهامهم لخدمة تطوير قطاع التأمين في تونس و تعزيز دوره و إشعاعه.

