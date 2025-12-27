Français
الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: أفضل عشرة حكام في العالم

الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: أفضل عشرة حكام في العالم

نشر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) تصنيفه المُحدّث لأفضل حكام العالم.

يتصدر الفرنسي كليمنت توربان القائمة، متساوياً مع مواطنه فرانسوا ليتكسير. يتقدم توربان على ليتكسير بعشر نقاط.

ويُكمل الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم الأخير بين الأرجنتين وفرنسا، المراكز الثلاثة الأولى بنفس عدد النقاط التي حصل عليها ليتكسير.

تصنيفات الحكام وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم :
كليمنت توربان (65 نقطة)
فرانسوا ليتكسير (55 نقطة)
شيمون مارسينياك (بولندا، 55 نقطة)
إستان كوفاتش (رومانيا، 54 نقطة)
مايكل أوليفر (إنجلترا، 53 نقطة)
فيليكس زواير (ألمانيا، 45 نقطة)
سلافكو فينسيتش (سلوفينيا، 41 نقطة)
علي رضا فغاني (أستراليا، 25 نقطة)
ماوريتسيو مارياني (إيطاليا، 25 نقطة)
ساندرو شارير (سويسرا، 12 نقطة)

في تصنيفات السيدات، احتلت الفرنسية ستيفاني فرابار المركز الثاني، خلف الإيطالية ماريا سول فيريري كابوتي.

