الاتحاد العام التونسي للشغل: صلاح الدين السالمي ومكتبه الجديد يتسلمون المهام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صدر يوم 28 مارس 2026، انتخاب صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة النقابية، خلفًا لنور الدين الطبوبي.

وجاء هذا الانتخاب في ختام أعمال المؤتمر الوطني العادي السادس والعشرين للمنظمة، الذي انعقد بمدينة المنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026، والذي تميّز بتجديد هياكل القيادة وإعادة توزيع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي.

وفي إطار استكمال الإجراءات الداخلية، اجتمع الأعضاء المنتخبون الجدد بحضور نور الدين الطبوبي، بصفته رئيس المؤتمر المنتهية ولايته، من أجل توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي، وهيئة النظام الداخلي، وهيئة الرقابة المالية.

وعقب هذا الاجتماع، تم رسميًا تعيين صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا، ليتولى بذلك قيادة واحدة من أبرز المنظمات تأثيرًا في المشهدين الاجتماعي والسياسي في تونس.

كما تم ضبط التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي الوطني، مع تعيين الأمناء العامين المساعدين وتوزيع الحقائب على النحو التالي:

جبـران بوراوي: أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي

الطاهر مزّي برباري: أمين عام مساعد مكلف بالمالية والإدارة

سلوان السميري: أمين عام مساعد مكلف بالعلاقات العربية والدولية

عثمان الجلولي: أمين عام مساعد مكلف بالإعلام والاتصال

فخر الدين العوّيتي: أمين عام مساعد مكلف بالشؤون القانونية

مبروك التومي: أمين عام مساعد مكلف بالوظيفة العمومية

وجيه الزيدي: أمين عام مساعد مكلف بالمؤسسات والمنشآت العمومية

الطيب البحري: أمين عام مساعد مكلف بالقطاع الخاص

أحمد الجزيري: أمين عام مساعد مكلف بالدراسات والتوثيق

نهلة الصيادي: أمينة عامة مساعدة مكلفة بالتكوين النقابي والأنشطة الثقافية

بلبابا السالمي: أمين عام مساعد مكلف بالحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم

سليم بوزيدي: أمين عام مساعد مكلف بالمرأة والشباب العامل والجمعيات وكذلك الهيئات الدستورية

صلاح بن حامد: أمين عام مساعد مكلف بممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

سامية عميد الحاجي: أمينة عامة مساعدة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج

ويأتي هذا التجديد في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بتحديات متعددة، حيث يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل أداء دور محوري في الحوار الاجتماعي والدفاع عن حقوق العمال في تونس.

ومع انتخاب صلاح الدين السالمي، تفتح المنظمة النقابية مرحلة جديدة في مسيرتها، تقودها قيادة متجددة مُطالبة بالتعامل مع أبرز الملفات الاجتماعية في ظل بيئة وطنية ودولية متغيرة.