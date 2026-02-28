الاتحاد اللبناني لكرة القدم يعلن تأجيل الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل كافة المباريات و البطولات و الأنشطة الرياضية اعتبارًا من اليوم و حتى إشعارٍ آخر.

و نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد اللبناني بيانا عبر منصة ” x ” جاء فيه : “يُعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل كافة المباريات و البطولات و النشاطات اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، و ذلك في ظل الظروف الراهنة و حرصًا على السلامة العامة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة في وقت لاحق وفق المستجدات “.

