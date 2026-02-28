Français
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يعلن تأجيل الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر

الاتحاد اللبناني لكرة القدم يعلن تأجيل الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل كافة المباريات و البطولات و الأنشطة الرياضية اعتبارًا من اليوم و حتى إشعارٍ آخر.

و نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد اللبناني بيانا عبر منصة ” x ” جاء فيه : “يُعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل كافة المباريات و البطولات و النشاطات اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، و ذلك في ظل الظروف الراهنة و حرصًا على السلامة العامة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة في وقت لاحق وفق المستجدات “.

