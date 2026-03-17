الاتحاد المغربي يعلن انضمام يوسف حجي للإطار الفني للمنتخب الأوّل

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم انضمام يوسف حجي إلى الجهاز الفني لمنتخب المغرب الأول، بقيادة محمد وهبي الذي تم تعيينه خلفا لوليد الركراكي الذي انفصل عن الأسود قبل أيام.
و أفاد الاتحاد المغربي عبر موقعه بأن حجي انضم للجهاز الفني لأسود الأطلسي بقيادة محمد وهبي، وسيتولى مهمة المدرب المساعد الثاني إلى جانب المساعد الأول البرتغالي جواو ساكرامنتو.
و كان يوسف حجي مساعدا لوهبي في الجهاز الفني لمنتخب المغرب للشباب الذي توج بلقب كأس العالم 2025.
و من المقرر أن يعقد محمد وهبي مؤتمرا صحفيا بعد غد الخميس للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي هذا الشهر.
و يلعب وصيف بطل أمم إفريقيا أمام منتخب الإكوادور يوم الجمعة 27 مارس بمدينة مدريد الإسبانية ، ثم يلاقي باراغواي يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمدينة لانس الفرنسية.
