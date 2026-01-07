الاتحاد المنستيري يفوز وديًا على النادي الرياضي الصفاقسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتهت منذ قليل المباراة الودية التي دارت بعد ظهر اليوم الأربعاء 7 جانفي 2025، وجمعت بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي، بفوز الاتحاد المنستيري بنتيجة هدفين مقابل هدف.

و تندرج هذه المواجهة في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يسعى الإطاران الفنيان إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين و تجربة عدد من العناصر قبل العودة الرسمية للمباريات.

