الاتصالات: عودة عملاق مراكز النداء إلى الهوية المغربية

بينما يظلّ حجم الصفقة مجهولًا، تمّ الإعلان رسميًا نهاية هذا الأسبوع عن عودة Intelcia، عملاق مراكز النداء، إلى الملكية المغربية. فقد اشترى مجلس الإدارة حصص شركة Altice الفرنسية، الشركة الأمّ لمشغّل الاتصالات SFR، التي كانت تملك الأغلبية منذ عشر سنوات.

وأكد المدير التنفيذي لـ Intelcia، كريم بنروسي، أنّ انسحاب Altice سيتيح لعملاق مراكز النداء وخدمات الحرفاء في المغرب استعادة نسق نموّه.

وقال بنروسي في هذا السياق: «في السابق، لم يكن بإمكاننا العمل مع منافسي SFR ولا مع منافسي Portugal Telecom. أما الآن، فسنتمكن فعليًا من العمل مع Orange، ومع Bouygues، وكذلك مع Free… وفي البرتغال، سنتمكن أيضًا من العمل مع المنافسين. هذا لا يعني أن الأمر محسوم. علينا إقناعهم بالعمل معنا، وإظهار قدرتنا على أن نكون جذابين من حيث الأسعار، ومن حيث الجودة، ومن حيث الابتكار. إنّها فرصتنا لنواصل التوسع والمضيّ قدمًا».

أرقام وانتشار

يُعدّ Intelcia ثالث أكبر مجموعة في سوق مراكز النداء الموجّهة للناطقين بالفرنسية. ويعمل نصف موظفيه البالغ عددهم 40 ألف شخص في إفريقيا، من بينهم 13.500 في شمال إفريقيا: 10.000 في المغرب، 3.000 في مصر، 500 في تونس، إضافة إلى 6.500 بين مدغشقر (2.500) ودول أخرى.

وفي إفريقيا الغربية، يتوزع حضور المجموعة في السنغال (2.200 وظيفة)، والكاميرون (800)، وكوت ديفوار (600)، وجزيرة موريس (300).

