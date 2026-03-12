Français
الاتّفاق على إحداث فرق طبيّة متعدّدة الاختصاصات للتكفّل الشّامل بمرضى القدم السّكري

في إطار تحسين التكفّل بمرضى السكري داخل المؤسسات الصحيّة العموميّة، تمّ الاتفاق، خلال اجتماع أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أمس الأربعاء، على إحداث فرق طبيّة متعدّدة الاختصاصات داخل المستشفيات، تشمل الطّب الاستعجالي، وجراحة الأوعية الدّموية، وجراحة العظام، والجراحة العامة، إضافة إلى اختصاصي أمراض الغدد والسّكري، والطّب الباطني، وذلك لضمان التكفّل الشّامل بمرضى القدم السكري.
وتمّ التأكيد، خلال الإجتماع الذي حضره ممثلو الاختصاصات الطّبية والجراحية المعنية، وخُصّص لتنظيم مسار التكفّل بمرضى القدم السّكري بالمؤسّسات الصّحية العمومية، على اعتبار مضاعفات القدم السّكري حالة استعجالية تستوجب التكفّل الفوري دون رفض أو تأجيل، مع اعتماد مسار علاجي يضمن سرعة توجيه المرضى والتدخل المبكر، وفق بلاغ نشرته الوزارة.
ويهدف تنظيم مسار التكفّل بالمرضى الى تسريع العلاج، وتحسين التنسيق بين مختلف الأقسام، وتقليص حالات البتر قدر الإمكان بما يضمن علاجا أفضل لمرضى السّكري داخل المنظومة الصّحية العمومية، حسب نفس المصدر.

