Français
Anglais
العربية
الأخبار

الاجتماع الأوّل للجنة العلمية للمؤتمر الدولي “الصحّة الرقميّة من أجل عدالة صحيّة”

الاجتماع الأوّل للجنة العلمية للمؤتمر الدولي “الصحّة الرقميّة من أجل عدالة صحيّة”

أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، على الاجتماع الأوّل للجنة العلمية للمؤتمر الدولي “الصحّة الرقميّة من أجل عدالة صحيّة”، المزمع تنظيمه يومي 29 و30 أفريل المقبل.

و أكد وزير الصحّة على ضرورة الإعداد الجيّد لإنجاح هذا الموعد الدولي، ودعم دور الصحّة الرقميّة في تعزيز العدالة الصحيّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر الوزارة مساء الجمعة.

و سيتمحور المؤتمر الذي يجمع أطباء و خبراء في الطبّ عن بُعد و الصحّة الرقميّة و الذكاء الاصطناعي، حول “المستشفى الرقمي و تجربة تونس”، و “الذكاء الاصطناعي في الصحّة” و “الأمن السيبراني و جودة البيانات”، و “التطبيب عن بُعد”، و “متابعة الأمراض المزمنة بالتقنيات الحديثة”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

340
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية

278
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
263
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
260
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
242
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
239
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
237
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %
229
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب
226
الأخبار

طقس الليلة : طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد
212
الأخبار

رئيس الجمهورية: “سيتم فتح كل الأبواب أمام الشباب في أقرب الآجال” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى