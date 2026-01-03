Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، على الاجتماع الأوّل للجنة العلمية للمؤتمر الدولي “الصحّة الرقميّة من أجل عدالة صحيّة”، المزمع تنظيمه يومي 29 و30 أفريل المقبل.

و أكد وزير الصحّة على ضرورة الإعداد الجيّد لإنجاح هذا الموعد الدولي، ودعم دور الصحّة الرقميّة في تعزيز العدالة الصحيّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر الوزارة مساء الجمعة.

و سيتمحور المؤتمر الذي يجمع أطباء و خبراء في الطبّ عن بُعد و الصحّة الرقميّة و الذكاء الاصطناعي، حول “المستشفى الرقمي و تجربة تونس”، و “الذكاء الاصطناعي في الصحّة” و “الأمن السيبراني و جودة البيانات”، و “التطبيب عن بُعد”، و “متابعة الأمراض المزمنة بالتقنيات الحديثة”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



