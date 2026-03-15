الاحتفاظ بعدة أشخاص بشبهة بيع تذاكر مباراة الترجي و الأهلي في السوق السوداء

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في بيع تذاكر مباراة الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري في السوق السوداء.

و تفيد المعطيات الأولية بأن الموقوفين يواجهون تهما تتعلق بالمضاربة والاحتكار، وذلك على خلفية ترويج تذاكر المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مرتفعة مستغلين الإقبال الكبير من الجماهير على اقتنائها.

و قد انطلقت الأبحاث في القضية إثر توفر معلومات تفيد بوجود عمليات بيع غير قانونية للتذاكر على المنصات الرقمية، ما دفع الوحدات الأمنية المختصة إلى فتح تحقيق في الغرض، قبل أن يتم تحديد هويات المشتبه بهم و إيقافهم.

