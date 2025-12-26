الاحتفال برأس السّنة الإدارية… أخصائية التغذية الأستاذة ليلى علوان تقدّم جملة من النصائح للحفاظ على الصّحة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قدّمت اليوم الجمعة، 26 ديسمبر 2025، أخصائيّة التغذية الأستاذة ليلى علوان، في تصريح لتونس الرّقمية جملة من النصائح الغذائيّة و ذلك بمناسبة اقتراب الاحتفال برأس السّنة الإدارية، و قالت علوان إنّه يجب قبل كلّ شيء الانتباه إلى أمر مهمّ جدا و هو حفظ الصّحة، إذ أنّه خلال هذه الفترة تزداد الطّلبات على المرطبات و عدد من المنتوجات الغذائيّة.

و نبّهت علوان إلى أنّ هذه المنتوجات قد يتم اعدادها من قبل المحلات قبل وقت طويل من موعد الاحتفال، بالاضافة إلى أنّه قد توجد اشكالية في النّظافة، و لهذا السّبب إذا لم يكن بإمكاننا القيام بإعداد هذه المأكولات في المنزل و تمّ اتخاذ قرار شراء جملة من المنتوجات يجب التأكّد من سلامة المرطبات خاصة التي تكون فيها كميات كبيرة من الشكلاطة.

و شدّد الاستاذة في التغذية على أنّه في حال ما تمّ تسجيل حالة تسمم فمن الضّروري القيام بالاعلام حول هذا التسمم و المحلّ التجاري المعني بالأمر، مشيرة إلى أنّه توجد رقابة كبيرة خلال هذه الفترة و لكن دائما ما توجد الاخلالات.

و أضافت المتحدّثة أنّه يجب الانتباه أيضا إلى طريقتنا في الأكل إذ أنّه ستكون هناك مأكولات متعدّدة و مختلفة و حتى أكلات خاصة و بالتالي فمن الضروري الاكل بكمية قليلة و على مراحل مختلفة دون أخذ كميات كبيرة من المرطبات أو المأكولات المالحة.

أمّا بالنّسبة للأشخاص الذّين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السّكري أو ضغط الدّم أو القلب أو أمراض المعدة، فقالت محدّثة تونس الرّقمية أنّه لا يجب حرمانهم في مثل هذه المناسبات و الأفضل القيام بإعداد المأكولات و المرطبات في المنزل و إضافة عدد من المكونات التي تحتوى على الأملاح مثل السبناخ و التي يكون مذاقها جيد و تعوض استعمال الملح.

أمّا بالنّسبة للسكر فإنّه بالامكان ايضا تعويضه بالغلال مثل التفاح، و أكّدت علوان على أنّه توجد عديد الحلول التي من خلالها يمكن ادخال الفرحة على جميع أفراد العائلة و تنوال وجبات متوازنة و غير مضرّة بالصحة.

و ذكّرت الأخصائيّة في التغذية بضرورة شرب كميات كافة من المياه أو تعويضها ببعض مشروبات الأعشاب أو الشاي، لانّ عدم شرب الماء قد يسبب جفاف الجسم و آلام في الرأس، و نبّهت علوان أيضا إلى ضرورة الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية و خاصة في الليل، إذ من الممكن تعويضها بالعصائر التي يكون فيها حليب.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



